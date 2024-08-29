Игра Hamster Kombat запускает свой токен HMSTR на блокчейне TON Популярная кликер-игра ...

Игра Hamster Kombat запускает свой токен HMSTR на блокчейне TONПопулярная кликер-игра Hamster Kombat от российского предпринимателя Эдуарда Гуриновича, основателя сервиса CarPrice, в которой пользователи кликают по хомяку-руководителю криптобиржи и зарабатывают виртуальные монеты, анонсировала запуск собственного токена HMSTR на блокчейне TON.
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