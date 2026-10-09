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Царьград

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Администрация Остроленки: посещаемость школ снизилась ниже 50%

Администрация Остроленки: посещаемость школ снизилась ниже 50%

В Польше после серии атак с ножом в школах родители опасаются отправлять детей на занятия. Водоворот событий затронул Лещидул-Новины и Остроленку, где от рук выпускников пострадали школьные работники и учителя.

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