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Царьград

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Новый поворот в деле генерала Попова: На экс-зама Шойгу подали в суд - проблемы умалчивали 4 года

Журналисты сообщают о новом повороте в деле генерала Минобороны Попова. На экс-зама Шойгу подали в суд, поскольку проблемы с парком "Патриот" умалчивали 4 года.

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