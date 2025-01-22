Спортивная Лада Искра будет иметь форсированный двигатель 1.8[{"type":"text-block","attr":{},"content":"АВТОВАЗ уже ведет наладочное производство автомобилей Лада Искра, на начало весны намечен старт серийного выпуска, а к дилерам машины должны попасть к лету.
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