Спортивная Лада Искра будет иметь форсированный двигатель 1.8[{"type":"text-block","attr":{},"content":"АВТОВАЗ уже ведет наладочное производство автомобилей Лада Искра, на начало весны намечен старт серийного выпуска, а к дилерам машины должны попасть к лету.