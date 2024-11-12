Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 712 подписчиков

Финские пограничники посоветовали морякам пользоваться бумажными картами

Финские пограничники посоветовали морякам пользоваться бумажными картами

Из-за перебоев в работе GPS полагаться только на гаджеты будет неправильно.Морское пограничное управление Финляндии рекомендовало мореплавателям вспомнить о традиционных способах навигации, а не полагаться на одни лишь современные устройства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
Интересно а секстанами их штурмана хоть учились пользоваться? Да и пользоваться им в туманном Балтийском море немного затруднительно.........
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх