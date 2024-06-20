Пентагон подтвердил, что ВСУ нельзя бить дальнобойными ракетами ATACMS по РФ

Пентагон уверяет, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) по-прежнему нельзя использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ и другое оружие Соединенных Штатов за пределами районов на границе с Харьковской областью, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.