Пентагон подтвердил, что ВСУ нельзя бить дальнобойными ракетами ATACMS по РФ

Пентагон уверяет, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) по-прежнему нельзя использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ и другое оружие Соединенных Штатов за пределами районов на границе с Харьковской областью, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
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