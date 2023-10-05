В Севастополе вычислили пособницу укронацистов, сеявшую панику во время атаки ВСУ

В Севастополе задержана женщина, снимавшая видео во время удара ВСУ по зданию Черноморского флота. Как пишет Telegram-канал «Крымский СМЕРШ» украинский говор женщины был отчетливо слышен на видео, которым затем воспользовались киевские пропагандисты.
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