Крупнейшая галактика Вселенной оказалась ещё больше: IC 1101 продолжает расти

Новые наблюдения показали диаметр около 1,7 млн световых лет — почти в 15 раз больше Млечного Пути, а столкновения в скоплении Abell 2029 всё ещё добавляют ей веществоАстрономы уточнили размеры крупнейшей известной галактики IC 1101 и выяснили, что она ещё не завершила рост.
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