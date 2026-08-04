Крупнейшая галактика Вселенной оказалась ещё больше: IC 1101 продолжает расти

Новые наблюдения показали диаметр около 1,7 млн световых лет — почти в 15 раз больше Млечного Пути, а столкновения в скоплении Abell 2029 всё ещё добавляют ей веществоАстрономы уточнили размеры крупнейшей известной галактики IC 1101 и выяснили, что она ещё не завершила рост.