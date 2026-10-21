Poland canceled the transfer of a large package of military aid to Ukraine due to the scandalous decision of the Lviv regional Council to declare 2027 the year of the UPA❶ and Shukhevych, RBC-Ukraine reports.
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