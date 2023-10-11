В Steam вышла полная версия безумной гонки в духе FlatOut, которую геймеры могут ск...

В Steam вышла полная версия безумной гонки в духе FlatOut, которую геймеры могут скачать бесплатноКомпания-издатель THQ Nordic и студия-разработчик Pow Wow Entertainment выпустили в Steam полную версию гоночной аркады Jected — Rivals, которая несколько месяцев находилась в раннем доступе.