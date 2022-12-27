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Правительство распорядилось делать новый суперлайнер и доводить Ил-114

Правительство распорядилось делать новый суперлайнер и доводить Ил-114

Правительство РФ приняло решение о выделении из бюджета в следующем году около 900 млн рублей на создание входящей в «Ростех» Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) нового отечественного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.

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