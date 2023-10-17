Прокуратура проведет проверку из-за протечки крыши в НГУ

Коридоры заливает, в местах протечки ставят ведра, а студенты пускают по воде кораблики. Прокуратура Советского района Новосибирска организовала проверку после протечки крыши в учебно-лабораторном корпусе НГУ.
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