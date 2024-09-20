Еще один регион России может быть атакован после Курска уже осенью, — эксперт Ирэн ОрлонскаяНесмотря на возникшие сложности в районе Курска, Украина сохраняет шансы на проведение аналогичной операции в будущем.
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