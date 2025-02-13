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Европейские политики ошеломлены, их не предупредили о переговорах России и США – Блумберг

Европейские политики ошеломлены, их не предупредили о переговорах России и США – Блумберг

Ключевых союзников США в Европе не уведомили о телефонном разговоре американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, передает агентство Блумберг со ссылкой на двух европейских чиновников.

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