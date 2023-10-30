Щупальца «американского осьминога» в Венгрии

Кто и как плетёт агентурные сети? Часть первая В первой части нашего цикла статей мы рассмотрели зарубежные нити американского влияния на Венгрию, а сегодня расскажем о ключевых внутренних агентах влияния.
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