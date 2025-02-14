В Европе пересмотрят дело женщины, признанной виновной в содействии аборту

Польский суд постановил провести повторное судебное разбирательство по делу активистки, признанной виновной в оказании помощи женщине в прерывании беременности в символический момент для польского движения за права на аборты .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии