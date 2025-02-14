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В Европе пересмотрят дело женщины, признанной виновной в содействии аборту

В Европе пересмотрят дело женщины, признанной виновной в содействии аборту

Польский суд постановил провести повторное судебное разбирательство по делу активистки, признанной виновной в оказании помощи женщине в прерывании беременности в символический момент для польского движения за права на аборты .

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