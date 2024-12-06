Электромобили против бензиновых авто. Стало известно, что предпочитают автолюбители

Экологически безопасные автомобили находят своих покупателейНесмотря на рост надёжности электромобилей и автомобилей с гибридными двигателями, автолюбители пока предпочитают авто с двигателями внутреннего сгорания и газоэлектрические гибриды.
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