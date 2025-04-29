Боец РФ, будучи раненым, вынес в укрытие и раненого товарища

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Рядовой Виталий Харлампьев, несмотря на осколочные ранения, вынес товарища в укрытие, оказал ему первую помощь и эвакуировал в медицинское учреждение, рассказали в Минобороны РФ.