Боец РФ, будучи раненым, вынес в укрытие и раненого товарища

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Рядовой Виталий Харлампьев, несмотря на осколочные ранения, вынес товарища в укрытие, оказал ему первую помощь и эвакуировал в медицинское учреждение, рассказали в Минобороны РФ.
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