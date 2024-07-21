Подвизающийся после ухода с Дацнинг-стрит в качестве колумниста британского таблоида DailyMail экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разразился в этом издании большой авторской колонкой под многообещающим названием «Почему я более чем когда-либо убежден, что у Трампа хватит сил и смелости спасти Украину и положить конец этой ужасной войне».
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