Подвизающийся после ухода с Дацнинг-стрит в качестве колумниста британского таблоида DailyMail экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разразился в этом издании большой авторской колонкой под многообещающим названием «Почему я более чем когда-либо убежден, что у Трампа хватит сил и смелости спасти Украину и положить конец этой ужасной войне».