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ГТРК Татарстан

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Кочанова отметила, что сотрудничество с Татарстаном развивается по всем направлениям

Кочанова отметила, что сотрудничество с Татарстаном развивается по всем направлениям

Необходимо углублять сотрудничество между региональными парламентами наших стран», — заявила сегодня Глава Совета Республики Национального Собрания Беларуси Наталья Качанова на встрече с татарстанской делегацией в Минске.

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