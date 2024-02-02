Кочанова отметила, что сотрудничество с Татарстаном развивается по всем направлениям

Необходимо углублять сотрудничество между региональными парламентами наших стран», — заявила сегодня Глава Совета Республики Национального Собрания Беларуси Наталья Качанова на встрече с татарстанской делегацией в Минске.
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