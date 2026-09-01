НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Бию көрәше»ндә Владислав Уткин һәм Рамазан Җамалетдинов җиңү яулады

«Бию көрәше»ндә Владислав Уткин һәм Рамазан Җамалетдинов җиңү яулады

Кабан күле яр буенда «Бию көрәше» бәйгесе узды. Көрәштә «Хәрәкәттә – бәрәкәт» проектының җәйге остаханәләрендә һәм онлайн-теркәлү аша сайлап алынган 20 финалист көч сынашты.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым