Гигантское месторождение меди и золота обнаружено в Китае: рудная зона уходит на 1,37 км в глубину

Открытие в промышленном центре Янцзы может усилить собственную сырьевую базу страны для производства меди, кабеля и оборудования для новой энергетики Министерство природных ресурсов Китая объявило о результатах массированной геологоразведочной кампании на востоке КНР.
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