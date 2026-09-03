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Гигантское месторождение меди и золота обнаружено в Китае: рудная зона уходит на 1,37 км в глубину

Гигантское месторождение меди и золота обнаружено в Китае: рудная зона уходит на 1,37 км в глубину

Открытие в промышленном центре Янцзы может усилить собственную сырьевую базу страны для производства меди, кабеля и оборудования для новой энергетики Министерство природных ресурсов Китая объявило о результатах массированной геологоразведочной кампании на востоке КНР.

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