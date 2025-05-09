Возлюбленный Ксении Бородиной владеет долей в убыточном бизнесе. Об этом сообщает Life.ru. Жених Ксении Бородиной Николай Сердюков едва ли может похвастаться успехами в бизнесе — журналисты выяснили, что мужчина владеет долей в компании по кинопроизводству «Медиарус групп».