Возлюбленный Ксении Бородиной владеет долей в убыточном бизнесе. Об этом сообщает Life.ru. Жених Ксении Бородиной Николай Сердюков едва ли может похвастаться успехами в бизнесе — журналисты выяснили, что мужчина владеет долей в компании по кинопроизводству «Медиарус групп».
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