Азат Абитов белән Гөлсирин Абдуллинадан премьера: «Яралы язмышлар»✨✨✨ Җырының авторлары – Риваль Хисмәтуллин һәм Вазыйх Фатыйхов.
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Азат Абитов белән Гөлсирин Абдуллинадан премьера: «Яралы язмышлар»✨✨✨ Җырының авторлары – Риваль Хисмәтуллин һәм Вазыйх Фатыйхов.