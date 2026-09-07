Россия может оставить европейские АЭС без ядерного топлива – FT

Активное развитие производства урана в России вызывает опасения по поводу поставок ядерного топлива. Об этом пишет британская газета The Financial Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Это просто фокус...
- В Польше назвали ...
- Дружить с Китаем,...
Вот и ЛАДУШКИ ...!!! 👍