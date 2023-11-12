Почему в русской православной церкви посчитали куклу Барби опасной

Рассказываем, чем опасна кукла Барби, по мнению представителей русской православной церкви.Протоирей Русской Православной Церкви, Борис Кривоногов, высказал обеспокоенность по поводу вновь возрастающей популярности куклы Барби.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии