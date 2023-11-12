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Царьград

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Почему в русской православной церкви посчитали куклу Барби опасной

Почему в русской православной церкви посчитали куклу Барби опасной

Рассказываем, чем опасна кукла Барби, по мнению представителей русской православной церкви.Протоирей Русской Православной Церкви, Борис Кривоногов, высказал обеспокоенность по поводу вновь возрастающей популярности куклы Барби.

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