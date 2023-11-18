«А что это вы тут делаете, а?»: судьба мальчика с сачком

Славик Царев — это имя, знакомое каждому советскому зрителю. Его роль мальчика с сачком в комедии Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» стала одной из самых узнаваемых в советском кино.
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