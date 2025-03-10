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США не дадут Киеву не дадут ещё одного шанса: Украинские чиновники ждут новых переговоров с тревогой

США не дадут Киеву не дадут ещё одного шанса: Украинские чиновники ждут новых переговоров с тревогой

В случае, если новые переговоры Киева и Вашингтона будут похожи на "шоу Зеленского" в конце февраля, Украине не дадут нового шанса и давление Вашингтона усилится.

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