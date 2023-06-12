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Премьер Японии Кисида: Китай, в соответствии с договоренностями, гарантирует Украине защиту от ядерного оружия

Премьер Японии Кисида: Китай, в соответствии с договоренностями, гарантирует Украине защиту от ядерного оружия

Китай, в соответствии с имеющимися договоренностями, гарантирует Украине защиту от применения в отношении нее ядерного оружия.

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