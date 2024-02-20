В Госдуме предложили разъяснить населению ответственность за выращивание ипомеи

В Госдуме считают, что необходимо дать разъяснение населению об ответственности за выращивание трехцветной ипомеи, которая была включена с 7 февраля 2024 года в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в РФ.
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