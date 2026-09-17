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Трамп заявил, что конфликт на Украине завершится очень скоро

Трамп заявил, что конфликт на Украине завершится очень скоро

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине завершится очень скоро. «Это война, которая приводит к росту цен на дизельное топливо, но всё это очень скоро закончится», — сказал он.

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