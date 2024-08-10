Партия из 447 элитных ленинградских коз отправится в Северную Корею

До места они будут добираться сначала на автомобилях, потом на поезде Ветеринарная служба Ленинградской области готовит к отправке в Северную Корею партия из 447 голов элитных молочных коз, сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.
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