Политический оппонент Орбана призвал провести в Венгрии досрочные выборы

Global Look Press/Marton Monus/dpa Лидер оппозиционной венгерской партии "Уважение и свобода" ("Тиса") Петер Мадьяр призвал провести в Венгрии досрочные выборы, поскольку правящая партия "Фидес", возглавляемая премьер-министром страны Виктором Орбаном, якобы потеряла популярность.
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