Авто Mail прокатился на новой флагманской модели бренда Omoda накануне ее большой российской премьеры: первые подробности с колес

﻿﻿Новая флагманская модель и второй кроссовер «квазипремиального» суббренда Chery будет официально продаваться в России, а представители Omoda запустили ее, ориентируясь на пожелания клиентов: «C5 хорош, но хочется более просторный салон и больший багажник».