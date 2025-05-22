Авто Mail прокатился на новой флагманской модели бренда Omoda накануне ее большой российской премьеры: первые подробности с колес

Новая флагманская модель и второй кроссовер «квазипремиального» суббренда Chery будет официально продаваться в России, а представители Omoda запустили ее, ориентируясь на пожелания клиентов: «C5 хорош, но хочется более просторный салон и больший багажник».
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