САМЫЕ ПЛОХИЕ ПРИВЫЧКИ В ПОСТЕЛИ

Вы выключаете свет перед сексом, потому что чувствуете себя более комфортно в темноте? Вы говорите своему сексуальному партнеру, что секс был превосходным, хотя вы ничего не чувствовали? Секс с мужем или парнем вам напоминает сценарий, который вы уже наизусть давно знаете? В этой статье я расскажу ….
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