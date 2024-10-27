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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кевин Дюрэнт стал 8-м баскетболистом, преодолевшим отметку в 29000 очков за карьеру в НБА

Кевин Дюрэнт стал 8-м баскетболистом, преодолевшим отметку в 29000 очков за карьеру в НБА

Форвард «Финикса» преодолел отметку в 29000 очков за карьеру, став 8-м баскетболистом в истории НБА, которому это удалось.

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