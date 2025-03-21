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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасова об отстранении России: «Страшно, что они с нами сделали. Целое поколение российских спортсменов страдает»

«То, что с нами сделали, это страшно. Это страшно, что они с нами сделали. Целое поколение российских спортсменов страдает.

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