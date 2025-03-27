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Закон, порядок, государство

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Спецборт МЧС России доставил гуманитарную помощь для населения Исламской Республики Пакистан

Спецборт МЧС России доставил гуманитарную помощь для населения Исламской Республики Пакистан

Гуманитарная операция осуществлялась в соответствии с указанием Президента Российской Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

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Комментарии
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Александр Корякин
Когда же будут нам доставлять гуманитарную помощь?
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21 час.
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