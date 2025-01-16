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Царьград

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Украинский военнопленный зовет Зеленского и Раду на три дня в окопы

Украинский военнопленный зовет Зеленского и Раду на три дня в окопы

Пленный украинский солдат Руслан Мирный выразил желание увидеть депутатов Верховной рады и Владимира Зеленского в окопах, отметив страх командования ВСУ перед возвращением пленённых.

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