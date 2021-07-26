В понедельник, 26 июля, в Токио прошел третий медальный день Олимпийских игр-2020. Олимпиада в Токио: онлайн-трансляция соревнований дня, 26 июля // Медальный зачет Олимпийских игр № Страна З С Б В 1 Япония 8 2 3 13 2 США 7 3 4 14 3 Китай 6 5 7 18 4 Россия 4 5 3 12 5 Великобритания 3 3 1 7 6 Корея 3 0 4 7 7 Австралия 2 1 3 6 8 Косово 2 0 0 2 9 Италия 1 4 4 9 10 Франция 1 2 2 5 11 Канада 1 2 1 4 12 Венгрия 1 1 0 2 13 Тунис 1 1 0 2 14 Хорватия 1 0 1 2 15 Словения 1 0 1 2 16 Австрия 1 0 0 1 17 Гонконг 1 0 0 1 18 Иран 1 0 0 1 19 Норвегия 1 0 0 1 20 Таиланд 1 0 0 1 21 Узбекистан 1 0 0 1 22 Филиппины 1 0 0 1 23 Эквадор 1 0 0 1 24 Нидерланды 0 3 0 3 25 Тайвань 0 2 2 4 26 Бразилия 0 2 1 3 27 Грузия 0 2 0 2 28 Испания 0 1 1 2 29 Индонезия 0 1 1 2 30 Сербия 0 1 1 2 31 Чехия 0 1 1 2 32 Швейцария 0 1 1 2 33 Бельгия 0 1 0 1 34 Болгария 0 1 0 1 35 Дания 0 1 0 1 36 Индия 0 1 0 1 37 Иордания 0 1 0 1 38 Колумбия 0 1 0 1 39 Румыния 0 1 0 1 40 Германия 0 0 3 3 41 Казахстан 0 0 3 3 42 Египет 0 0 2 2 43 Монголия 0 0 2 2 44 Турция 0 0 2 2 45 Украина 0 0 2 2 46 Новая Зеландия 0 0 1 1 47 Израиль 0 0 1 1 48 Кот-д`Ивуар 0 0 1 1 49 Кувейт 0 0 1 1 50 Мексика 0 0 1 1 51 Эстония 0 0 1 1 Норвегия завоевала первую золотую медаль на Играх-2020: Кристиан Блумменфельт победил в триатлоне.