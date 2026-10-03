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Валерия Цвека называют отцом ребёнка Анастасии Решетовой. За титулом «нефтяного магната» — одна фирма и налоговый долг

Валерия Цвека называют отцом ребёнка Анастасии Решетовой. За титулом «нефтяного магната» — одна фирма и налоговый долг

Долго никто не знал, кто отец второго ребёнка Анастасии Решетовой. Начиналось всё красиво: помолвка с Владиславом Абрамяном, сыном президента Союза армян России, кольцо, Мальдивы, разговоры о свадьбе осенью.

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