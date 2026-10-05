Собянин открыл платформу для международных поездов на вокзале Москва-Сити

Сергей Собянин вместе с главой РЖД Олегом Белозеровым открыл на вокзале Москва-Сити северный вестибюль и платформу № 3 для международного сообщения Москва — Минск.
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