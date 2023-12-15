Все погибшие в зоне СВО журналисты посмертно награждены орденами Мужества

Сегодня День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Фото: Союз журналистовКорреспонденты в зоне специальной военной операции и за ее пределами не только выполняют свою основную функцию — освещение важных событий, но и нередко сами выступают в качестве добровольцев.