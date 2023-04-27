В Мелитополе ранним утром прогремел взрыв

В городе Мелитополе Запорожской области в четверг ранним утром прогремел взрыв. Администрация города в шесть часов 20 минут опубликовала в Telegram-канале сообщение, звук взрыва раздался городе примерно час назад.
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