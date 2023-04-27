Аргументы недели

98 617 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Б
    Правильно. Надо проводить в Западной Европе и США. И иметь ввиду, Турция чуть-чуть, но тоже Европа.Главный соперник ...
  • Виталий Кирпиченко
    Папаху на голову, шашку в руку и в перёд! чего ждём?Медведев призвал ...
  • Светлана Шумилина
    Главная проститцтка украины,мечтающая,чтобы её  изнасиловали русские мужики.National Review: ...

В Мелитополе ранним утром прогремел взрыв

В городе Мелитополе Запорожской области в четверг ранним утром прогремел взрыв. Администрация города в шесть часов 20 минут опубликовала в Telegram-канале сообщение, звук взрыва раздался городе примерно час назад.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх