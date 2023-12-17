Израильский снайпер хладнокровно убил мать и дочь в христианской церкви Газы

Израильский снайпер расстрелял двух женщин в церкви Газы, сообщает Латинский патриархат Иерусалима Снайпер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) застрелил двух женщин в приходе Святого семейства в Газе в субботу, по данным Латинского патриархата Иерусалима, который курирует католические церкви на Кипре, в Иордании, Израиле, Газе и на Западном берегу, сообщает канал CNN.