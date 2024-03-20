В Свиблове смелая женщина дала отпор грабителю

30-летняя жительница столицы приехала в торговый центр на проспекте Мира. После шопинга уже собиралась выезжать с парковки, как вдруг к автомобилю подошёл мужчина в медицинской маске, распахнул водительскую дверь, зажал женщине рот рукой и пригрозил ножом.