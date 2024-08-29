В Москве суд избрал меру пресечения для экс-замминистра обороны Попова

МОСКВА, 29 августа, ФедералПресс. 35-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего заместителя министра обороны генерала армии в отставке Павла Попова, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
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