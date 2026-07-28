Зинедин Зидан возглавил сборную Франции

ПАРИЖ (ИА Реалист). Французский футбол наконец-то получил того, кого ждал больше пяти лет. 28 июля Федерация футбола Франции официально объявила о назначении Зинедина Зидана главным тренером национальной сборной.
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