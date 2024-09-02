Певец Оскар отказался от помощи и остался бродяжничать по улицам США

Лечение в психиатрической клинике не помогло.кадр из клипа «Между мной и тобой»--> Приятели прославившегося в начале нулевых певца Оскара остановили сбор средств ему на помощь, поскольку тот решил остаться жить на улице.
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