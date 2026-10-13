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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Алтайском крае убрали 1,2 млн тонн сахарной свеклы

В Алтайском крае убрали 1,2 млн тонн сахарной свеклы

Сбор урожая завершили на большей части засеянных культурой площадей По информации на 13 октября, валовое производство сахарной свеклы приблизилось к 1,2 млн тонн в Алтайском крае, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства региона.

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