В Алтайском крае убрали 1,2 млн тонн сахарной свеклы

Сбор урожая завершили на большей части засеянных культурой площадей По информации на 13 октября, валовое производство сахарной свеклы приблизилось к 1,2 млн тонн в Алтайском крае, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ Россиян предупред...
- Т Преступность инос...
- В Госдуме обсудят...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым